Realizan requisa en penal El Milagro tras ola de atentados en Trujillo

La ciudad de Trujillo atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de los últimos años. En medio de una ola de atentados con explosivos y amenazas vinculadas a la extorsión, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó una requisa en el penal El Milagro, con el objetivo de desarticular las comunicaciones de bandas criminales que operarían desde el interior de la cárcel.

OPERATIVO Y HALLAZGOS

El director de Seguridad Penitenciaria del INPE, Alex Samamé Peña, informó que la intervención abarcó cuatro pabellones y contó con la participación de funcionarios de Lima, Huánuco, San Martín y Huancayo. Durante la revisión de celdas, patios, cocinas y pasadizos se incautaron celulares, chips, cargadores y manuscritos con números telefónicos.

“Hemos logrado decomisar equipos y sustancias prohibidas. Este trabajo se replicará de manera consecutiva a nivel nacional para fortalecer el principio de autoridad y el orden en los establecimientos penitenciarios”, precisó Samamé Peña.

BANDAS CRIMINALES BAJO LA LUPA

La intervención busca frenar la coordinación de actividades ilícitas de organizaciones como Los Pulpos, Los Compadres y La Jauría Nueva Generación, que según inteligencia penitenciaria estarían intentando reorganizarse desde el penal.

Las autoridades atribuyen la reciente ola de violencia en Trujillo a estas disputas por el control territorial. La requisa en El Milagro se suma a una serie de acciones de seguridad que buscan contener la expansión del crimen organizado en la región norte del país.