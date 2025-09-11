Cajamarca: ronderos castigan a latigazos a joven acusado de robar maquinaria de soldar

Al ver la inacción de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para reducir el índice criminal en Cajamarca, ronderos decidieron castigar a latigazos a un joven acusado de haber robado una maquinaría de soldar y compresora.

Los pobladores del caserío de Marcobamba al enterarse de la noticia, decidieron tomar justicia con sus propias manos y al tener detenido a Eulises Cabellos, con chicote en mano, le dieron una lección para no vuelva a cometer un acto criminal.

PADRE TAMBIÉN FUE CASTIGADO

El padre del joven tampoco se iba a salvar, por lo que, los ronderos decidieron darle una serie de latigazos. En los videos compartidos, se escucha a uno de los ciudadanos aconsejándolo para que pueda criar de una mejor a su hijo.

“¡Aprende a criar a tus hijos, no le tapes lo que hace! ¡Tú eres su padre! No puedes hacer algo para que te haga caso”, mencionó uno de los pobladores que ajustició al progenitor de Eulises Cabellos, quien terminó disculpándose con todos los presentes.