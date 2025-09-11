Tumbes: Oleajes anómalos afectan hoteles turísticos en Zorritos

Hoteles ubicados en la playa de Zorritos, en la región Tumbes, se encuentran en inminente riesgo debido a los fuertes oleajes que azotan la zona. Parte de la infraestructura de estos establecimientos ya ha colapsado, generando preocupación entre empresarios y autoridades.

Las plataformas instaladas a escasos metros de la orilla del mar, dentro de la franja paralela a la línea de la más alta marea, fueron desplazadas por las intensas olas registradas en los últimos días en el norte del país.

De acuerdo con las autoridades, son dos hoteles de importancia en Zorritos los que han resultado gravemente afectados. Otras edificaciones cercanas aún no presentan daños, aunque se mantienen en alerta por la magnitud del fenómeno.

MAR ESTA RECUPERANDO SU ESPACIO, SEGÚN ALCALDE

El alcalde provincial de Contralmirante Villar, Jaime Yacila, advirtió que el mar estaría recuperando su espacio natural, lo que ha reducido considerablemente el área de playa en varios sectores turísticos.

Ante la emergencia, los empresarios hoteleros han colocado sacos de arena para proteger sus instalaciones. Sin embargo, la Marina de Guerra del Perú alertó que el oleaje alcanzará su máxima intensidad este domingo, lo que podría agravar los daños en la zona.