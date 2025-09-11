Trujillo: capturan a sereno que integraría banda criminal “Los Marcas de La Esperanza”

Un sujeto identificado como Marlos Fran Silva fue detenido por la Policía Nacional en la carretera Huanchaco, en Trujillo, acusado de pertenecer a la organización criminal “Los Marcas de La Esperanza”.

El operativo se realizó el pasado 4 de septiembre, pero en las últimas horas se confirmó que el detenido es agente de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Durante la intervención, agentes de la Divincri hallaron en poder del sereno un arma de fuego. El sujeto, al ser interrogado, evitó dar explicaciones sobre si el arma era de su propiedad.

OPERABA CON ALIAS GUZANO

Junto a Silva también fue capturado su presunto cómplice, identificado como Víctor Andrés Lu Colgantes, alias “Gusano”. Según las investigaciones, ambos integrarían la banda criminal dedicada al marcaje denominada “Los Marcas de La Esperanza”.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial para continuar con las diligencias. La Policía los investiga por presuntos actos de marcaje relacionados con montos que superarían los 100 mil soles y 10 mil dólares. Hasta el momento, la Municipalidad de Trujillo no se ha pronunciado sobre el caso.