Largas colas en el jirón Ocoña por compra de dólares tras histórica caída del tipo de cambio

La mañana de este miércoles, largas filas se formaron en el jirón Ocoña, en el centro de Lima, donde decenas de personas acudieron a comprar dólares luego de que la divisa estadounidense registrara una fuerte caída. El billete verde cerró en S/3,48, el nivel más bajo desde julio de 2020.

Según el economista Carlos Parodi, la incertidumbre generada por la postura de Donald Trump en Estados Unidos ha debilitado al dólar como “activo refugio”. Esta situación ha favorecido a países como el Perú, cuyo Banco Central mantiene una política monetaria sólida.

Durante la mañana, las casas de cambio en Ocoña mostraban precios entre S/3,48 y S/3,50, una baja que no se registraba desde la pandemia, cuando la venta masiva de dólares por la crisis sanitaria también desplomó su valor.

ESCENARIO DESIGUAL

El impacto de este escenario es desigual: los importadores y quienes pagan deudas o alquileres en dólares resultan beneficiados, ya que sus cuotas se reducen en soles; en cambio, los exportadores y arrendadores que reciben ingresos en dólares son los más perjudicados, pues al cambiarlos a moneda local obtienen menos.