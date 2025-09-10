Puerto Maldonado: adulta mayor fallece luego de múltiples picaduras de abejas

Una tragedia enlutó a la ciudad de Puerto Maldonado. María Campos, de 69 años, perdió la vida luego de sufrir múltiples picaduras provocadas por un enjambre de abejas mientras transitaba por una zona montañosa cercana al río Tambopata. Pese a los esfuerzos de sus rescatistas y del personal médico, la adulta mayor no logró sobrevivir a la gravedad de sus heridas.

Rescate desesperado en medio del ataque

De acuerdo con los testigos, la mujer habría golpeado accidentalmente una colmena, lo que originó que las abejas la rodearan de forma violenta. Sus gritos de auxilio fueron escuchados por dos pobladores que pasaban por el lugar, quienes intentaron dispersar a los insectos y cubrirla con un manto para sacarla de la zona de riesgo. Durante varios minutos, los rescatistas solicitaron apoyo a más vecinos que acudieron para ayudar a trasladarla.

La víctima fue conducida hasta las inmediaciones de su vivienda, donde finalmente pudo ser auxiliada por personal de serenazgo y moradores. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, pero ya presentaba un cuadro crítico debido a la cantidad de picaduras que había recibido en distintas partes del cuerpo.

Horas después, los médicos confirmaron su deceso. El caso ha generado consternación entre los vecinos de la zona, quienes destacaron la valentía de los ciudadanos que arriesgaron su integridad para intentar salvarle la vida.