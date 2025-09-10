Nuevo Chimbote: dejan amenazas de muerte en baño de colegio

Gran alarma generó en padres de familia, alumnos y docentes del distrito de Nuevo Chimbote el hallazgo de amenazas de muerte en los baños del colegio Innova Schools. Los mensajes intimidatorios aparecieron en los servicios higiénicos de varones y provocaron temor en toda la comunidad escolar.

Muchos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases, mientras la UGEL recomendó pasar a la modalidad virtual. Sin embargo, la institución educativa, que alberga a más de mil estudiantes, optó por continuar con las clases presenciales bajo resguardo policial en los alrededores del plantel.

Ante la denuncia, efectivos de la Policía Nacional del Perú, junto a representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, acudieron a la escuela para iniciar las investigaciones y evaluar posibles medidas de seguridad.

PADRES PIDEN MAYOR VIGILANCIA

Mientras tanto, los padres de familia exigen la instalación de cámaras de vigilancia y mayor seguridad en la zona para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse, ya que consideran que la integridad de los estudiantes está en riesgo.