Ica: chifa se convierte en primer restaurante peruano con un robot como mozo

En pleno centro de Ica, un chifa ha sorprendido a sus visitantes con un servicio poco común en la región: la atención mediante un robot. El dispositivo, de aspecto llamativo, es el encargado de trasladar los platos hasta las mesas de los comensales, generando asombro y curiosidad entre quienes acuden al local.

El robot, al que el personal del restaurante ha programado previamente, se desplaza por los pasillos con precisión y entrega los pedidos directamente a los clientes. Durante la experiencia, los comensales son invitados a retirar sus platos con un mensaje de voz que acompaña el proceso, lo que convierte el acto de ser atendido en una novedad tecnológica poco vista en la ciudad.

Una experiencia distinta para los clientes

Quienes han tenido la oportunidad de recibir sus alimentos de manos del robot coinciden en que se trata de algo inusual y emocionante. Algunos destacan la sorpresa de ser atendidos por una máquina, mientras otros expresan admiración por la llegada de esta innovación a Ica, donde no era habitual encontrar un servicio de este tipo.

El propietario del chifa explicó que el robot funciona como un asistente de los mozos, apoyando principalmente en la entrega de platos adicionales. Señaló que lleva alrededor de un mes en funcionamiento y que la acogida del público ha sido positiva, al punto de considerar incorporar más unidades si la afluencia de clientes lo amerita.