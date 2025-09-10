Tumbes: sicarios asesinan a hombre en mototaxi cerca de un colegio

Un nuevo hecho de sicariato en Tumbes estremeció a la población, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos cuando se desplazaba en una mototaxi cerca de un colegio. El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad, generando alarma entre vecinos y padres de familia.

La víctima fue identificada como Denis Adrián Carrasco Sorrosa, conocido como “Chino”, quien fue interceptado en el barrio Las Mercedes. Imágenes muestran cómo los sicarios en moto lo persiguieron hasta dispararle a quemarropa, mientras el conductor de la mototaxi logró escapar ileso en medio de la balacera.

Según fuentes policiales, Carrasco tenía antecedentes por porte ilegal de armas. En junio de 2023 fue detenido y enfrentó prisión preventiva en un penal de Tumbes, lo que reforzaría la hipótesis de un ajuste de cuentas. Tras el ataque, los asesinos huyeron con rumbo desconocido.

MÁS DE 50 HOMICIDIOS

Este nuevo crimen ha encendido las alarmas en la ciudad, donde los vecinos exigen mayor presencia policial en las calles. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Tumbes ha registrado más de 50 homicidios en lo que va del 2025, la mayoría vinculados al sicariato, lo que refleja la creciente ola delictiva que mantiene en zozobra a la población.