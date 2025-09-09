Detienen en Tumbes a mujer vinculada con red criminal D.E.S.A. II

Una ciudadana venezolana identificada como Adriana Franco fue detenida en la región Tumbes durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. La mujer es señalada por presuntamente tener vínculos con la organización criminal D.E.S.A. II, dedicada a delitos como extorsión, sicariato y lavado de activos. Tras su captura, fue trasladada desde Medicina Legal hacia el aeropuerto de Tumbes para ser conducida a Lima, donde continuará la investigación.

La intervención se produjo alrededor de las 3 de la madrugada en un inmueble ubicado en el caserío de Garbanzal, en el distrito de San Juan de la Virgen. Un amplio contingente policial se desplazó hasta la vivienda que la detenida compartía con un ciudadano peruano, aunque solo ella fue puesta a disposición de las autoridades. En el lugar se incautaron documentos y teléfonos celulares que podrían aportar pruebas clave en las diligencias.

Investigaciones preliminares

De acuerdo con el testimonio de su pareja, Franco llevaba aproximadamente cinco años residiendo en Tumbes. El hombre reconoció que la extranjera recibió transferencias por aplicativos móviles, entre ellas dos depósitos de 500 y 350 soles, provenientes de contactos radicados en Lima. Según indicó, estos movimientos estarían siendo considerados como parte de las evidencias que la vinculan con la red criminal investigada.

El Ministerio Público y la Policía Nacional confirmaron que todas las indagaciones iniciales se concentrarán en Lima. Mientras tanto, la detenida permanecerá bajo custodia en la capital, en tanto se verifican las conexiones entre los movimientos financieros, los bienes incautados y las operaciones de la organización D.E.S.A. II en Tumbes y otras regiones del país.