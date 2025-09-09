Cusco: Deportista muere atropellado por un policía

Un trágico accidente enluta al Cusco. El reconocido deportista local Carlos Clemente Ibarra, de 50 años, perdió la vida tras ser embestido por un vehículo conducido por el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Rubén Lizarazu Suchampi. El hecho ocurrió en los exteriores de la unidad de emergencia de la PNP, cuando la víctima retornaba a su vivienda ubicada a pocos metros del lugar.

De acuerdo con la familia, Clemente Ibarra recibió atención inmediata, pero horas después falleció debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, los deudos denunciaron que recién fueron informados de la tragedia ocho horas después, lo que generó indignación y cuestionamientos al accionar policial. “Pedimos justicia, que no lo encubran”, manifestó uno de sus allegados.

Familia exige sanción ejemplar

Los familiares recordaron a Clemente Ibarra como un hombre respetuoso, querido y con amplia trayectoria en el ámbito deportivo cusqueño. Aunque no tenía esposa ni hijos, subrayaron que deja un profundo vacío entre sus hermanas y sobrinos, además de la comunidad que lo conocía como futbolista y referente local.

El jefe encargado de la Región Policial Cusco, coronel Walter Poma, informó que el suboficial Lizarazu se encuentra detenido y que las pruebas de alcoholemia realizadas no arrojaron presencia de alcohol en su organismo. Pese a ello, los deudos insisten en que se garantice un proceso transparente y que la muerte de Clemente Ibarra no quede impune.