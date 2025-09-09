Hombre muere tras explosión de vehículo en Ica: conductor huyó sin auxiliarlo

Un trágico accidente se registró en la estación de servicio de La Tinguiña, en Ica, donde un vehículo con dos ocupantes terminó envuelto en llamas tras una explosión ocurrida justo después de cargar gasolina.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que, al encender el motor, se produjo la deflagración que desató un incendio inmediato. El conductor logró salir del auto, pero su acompañante, identificado como Luis Choque Quispe, de 67 años, quedó atrapado entre las llamas y sufrió graves quemaduras de tercer grado.

Vecinos y trabajadores del lugar reaccionaron con baldes de agua y lograron rescatar al herido, quien fue trasladado de emergencia a un hospital local. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre falleció horas después.

CONDUCTOR NO AUXILIÓ A LA VÍCTIMA

Lo más indignante para los familiares fue la actitud del conductor, Alcides Cucho Lagos, quien según testigos abandonó la escena sin auxiliar a la víctima, pese a que se trataría de su amigo cercano. El vehículo fue trasladado a la comisaría del distrito para los peritajes correspondientes. Se conoció que no contaba con SOAT desde 2011 ni con revisión técnica vigente, lo que abre la posibilidad de que una falla mecánica haya originado la explosión.