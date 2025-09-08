Loreto: ciudadanos rechazan izamiento de bandera colombiana en Putumayo y exigen mayor vigilancia

Con gran sorpresa amaneció la comunidad de Tres Fronteras, en el distrito de Teniente Manuel Clavero, provincia de Putumayo, en la región Loreto, donde fue izada una bandera colombiana en la plaza central de la localidad. El hecho causó indignación entre los pobladores, quienes cuestionaron la ausencia de militares peruanos en una zona considerada altamente vulnerable.

Soldados del Ejército peruano llegaron horas después al lugar y procedieron a retirar la bandera extranjera. Sin embargo, la acción no calmó la molestia de los ciudadanos, quienes denunciaron que ni siquiera cuentan con una bandera peruana para izarla cada domingo y expresaron sentirse abandonados por las autoridades.

El alcalde provincial de Putumayo, César Campos, lamentó la situación y advirtió que en esta zona la presencia militar es mínima, mientras que la colombiana es constante. “Estamos siendo invadidos. En cualquier momento pueden tomar la provincia de Putumayo y no hay manera de reaccionar”, afirmó, alertando además sobre la presencia de grupos armados en la frontera.

CASO SANTA ROSA DE LORETO

Este episodio se suma al ocurrido recientemente en Santa Rosa, también en Loreto, donde se izó otra bandera colombiana en territorio peruano. Los hechos han reavivado el debate sobre la falta de control y vigilancia militar en la Amazonía, así como la urgente necesidad de reforzar la seguridad en las zonas fronterizas del país.