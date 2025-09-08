Putumayo: alcalde denuncia abandono del Estado tras izamiento de bandera colombiana

La comunidad de Tres Fronteras, ubicada en el distrito de Teniente Manuel Clavero, provincia de Putumayo (Loreto), amaneció con una bandera de Colombia en su plaza central. El hecho despertó la indignación de los vecinos, quienes cuestionaron la escasa presencia del Estado en la defensa de la soberanía. Horas después, efectivos del Ejército llegaron al lugar y retiraron la bandera extranjera en medio de reclamos ciudadanos.

Reclamo por abandono oficial

El alcalde provincial de Putumayo responsabilizó directamente al Gobierno central por la situación de abandono en la frontera. Recordó que en reiteradas oportunidades solicitó a la presidenta Dina Boluarte que visite la zona y atienda las necesidades de la población. “No solamente Santa Rosa es frontera, Putumayo también lo es, y vivimos en completo abandono”, expresó la autoridad edil.

El burgomaestre señaló que, pese a que la provincia se encuentra en estado de emergencia, no se asignan recursos suficientes para garantizar la seguridad ni para el despliegue de la Marina de Guerra del Perú. “Nuestra Marina tiene muchas deficiencias, no se ve presencia en los ríos y eso contrasta con el despliegue militar colombiano”, advirtió.

Este episodio se suma a un antecedente similar ocurrido en Santa Rosa de Loreto, donde también se izó una bandera colombiana en territorio peruano. Para el alcalde, la reiteración de estos incidentes refleja la falta de compromiso del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas con las comunidades fronterizas.