Atacan a balazos local de Tony Rosado en Piura: sus hijas estaban adentro

La noche del jueves, el local “Palacio del Ritmo”, propiedad del cantante de cumbia Tony Rosado, fue blanco de un ataque armado en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura. Según testigos, al promediar las 10 de la noche, desconocidos dispararon al menos seis veces contra el portón del establecimiento antes de huir a bordo de una motocicleta. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el escape de los atacantes.

Vecinos y familiares del cantante vivieron momentos de terror. Dentro del local se encontraban sus hijas, quienes resultaron ilesas, según confirmó Herber Mendoza, subgerente de Seguridad Ciudadana de Piura. Serenos de la zona llegaron minutos después de escuchar los disparos, encontrando a los familiares y algunas personas más en el interior.

“Pensábamos que eran cuetecillos, pero luego nos dimos cuenta que habían venido a tirar balazos a la puerta del señor Tony”, relató una vecina. Este es el primer ataque de este tipo registrado en el sector, lo que ha generado gran preocupación entre los residentes.

EXIGE MAYOR SEGURIDAD

Tony Rosado pidió públicamente a las autoridades que se investigue este violento atentado y exigió mayor presencia policial en Piura. “Que vengan a cuidar, no solamente a mí, sino a todos. Piura está comenzando fuerte otra vez y puede volverse como Trujillo o Lima. No hay control”, señaló el artista. La Policía Nacional ya revisa las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.