Iquitos: caen tres microcomercializadores de droga tras violento enfrentamiento

Un fuerte enfrentamiento se registró en el distrito de Belén, en Iquitos, durante un operativo policial que terminó con la captura de tres presuntos microcomercializadores de drogas. La intervención se realizó entre las 00:00 y 01:00 horas, y fue ejecutada por agentes de la Comisaría 09 de Octubre con apoyo del programa Serenazgo sin Frontera de la Municipalidad Provincial de Maynas.

La banda criminal conocida como “Los Maestros de Belén” fue desarticulada tras la detención de Ariel Ángel López, alias ‘Makuto’ (21), Lino David Gatica Lumba, alias ‘Bambi’ (27), y Alex Brian Vergara Ramírez, alias ‘Chuqui’ (28). En su poder se encontraron 997 envoltorios de papel periódico con sustancia similar a pasta básica de cocaína (PBC) y 20 bolsas con marihuana.

El comandante Omar Gómez Espinoza detalló que durante la intervención, familiares y vecinos intentaron impedir la captura, generando una violenta trifulca. “Mi personal tuvo que retirarse rápidamente del lugar por el riesgo a su integridad física. Sin embargo, logramos la detención de los tres sujetos y el decomiso de la droga”, declaró.

TRASLADADOS A LA COMISARÍA

Los detenidos, junto con la droga incautada, fueron trasladados a la Comisaría 09 de Octubre, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. La Policía continúa con las investigaciones para dar con otros posibles integrantes de esta organización criminal.