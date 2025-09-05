Tumbes: redoblan seguridad en frontera ante incremento de casos criminales en el país

Para nadie es un secreto que la inseguridad ciudadana continúa expandiéndose en el país, por lo que, las autoridades han decidido redoblar la seguridad con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Tumbes, precisamente en la frontera con Ecuador.

En conversación con 24 Horas, el jefe del Frente Policial, Luis Pacheco Cornejo, brindó detalles del accionar que comenzará a realizarse en la región y enfatizó que todo ello, se hace con el propósito de reducir los casos criminales en el territorio nacional.

“Es parte de estrategias que estamos implementando para contener la criminalidad y dar seguridad, y tranquilidad a la población (…) La PNP ha realizado las coordinaciones con las Fuerzas Armadas, para poder empezar con patrullajes integrados”, manifestó.

AMBULANTES NO SEGUIRÁN EN EL PUENTE DE LA FRONTERA

Con el propósito de luchar contra la delincuencia, Pacheco Cornejo enfatizó que, en coordinación con las autoridades del Perú y Ecuador, se ha acordado desalojar a los ambulantes que se posicionan en el puente de la frontera.