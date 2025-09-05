Consettur ya no seguirá operando la ruta hacia Machu Picchu

En Machu Picchu se vive un clima de incertidumbre tras la culminación del contrato de concesión de transporte que estaba a cargo de la empresa Concettur, finalizado el jueves 4 de septiembre. La ruta Hiram Bingham, que conecta Machu Picchu Pueblo con la ciudadela inca, aún no cuenta con una nueva empresa oficialmente adjudicada mediante licitación.

La municipalidad provincial de Urubamba informó que el proceso de licitación no pudo concretarse, lo que ha generado preocupación entre gremios turísticos y visitantes. Ante esta situación, el alcalde anunció la contratación directa de la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy, que a partir de hoy viernes 5 de septiembre asumirá la administración del servicio con una flota de 18 buses.

El burgomaestre explicó que se han enviado los documentos correspondientes al Ministerio de Transportes, PeruRail y al Sernanp para las autorizaciones respectivas. Mientras tanto, efectivos policiales fueron desplegados en Machu Picchu Pueblo para garantizar la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros.

TRASLADO DE TURISTAS OCURRE CON NORMALIDAD

Según los primeros reportes, los turistas no han registrado inconvenientes en su traslado a la ciudadela inca y aún utilizan los buses de Concettur de manera transitoria, mientras se concreta la plena operación de la nueva concesionaria en la ruta hacia la llacta de Machu Picchu.