Pasamayo: al menos 14 vehículos chocan en cadena debido a la densa neblina

Esta mañana, un accidente se registró en el kilómetro 50 de la carretera Panamericana Norte, en zona conocida como Pasamayo, a la altura de la provincia de Huaral, región Lima.

Según primeros reportes, al menos 14 vehículos han chocado en cadena, entre estas unidades figuran tres ómnibus interprovinciales, algunos quedaron al borde del abismo.

AUTOPISTA CERRADA

Hasta el momento, las personas a bordo de los vehículos esperan atención médica, se informa de 14 personas heridas. Trascendió que la densa niebla habría ocasionado el accidente.

Para atender la emergencia, la autopista fue cerrada, la medida se esta prolongando por varias horas, lo que ha provocado una gran congestión vehicular en ambos sentidos de la vía.