Atacan a balazos local de Tony Rosado en Piura

El local de eventos Palacio del Ritmo, propiedad del cantante de cumbia Tony Rosado, fue atacado a balazos la noche de este jueves en el asentamiento humano Alan Perú, en la ciudad de Piura.

Alrededor de las 9:30 p. m., sujetos desconocidos dispararon al menos seis veces contra el portón del establecimiento, dejando orificios de bala en la fachada y generando gran conmoción entre los vecinos de la zona.

Un testigo relató a RPP que escuchó cerca de ocho disparos y que, en un primer momento, pensó que se trataba de motociclistas colombianos que suelen detonar cohetes o de niños jugando. El vecino señaló que al momento del ataque no había clientes dentro del local, aunque no descartó la presencia de familiares del cantante.

INICIAN INVESTIGACIONES

Agentes de la comisaría de Piura y personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron al lugar para iniciar las diligencias y recogida de pruebas. Como parte del operativo, se cerró un tramo de la avenida Circunvalación, donde se ubica el local, con el fin de facilitar el trabajo policial.