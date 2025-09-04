Cajamarca: banda “Los Hijos de Dios” amenaza a rondas campesinas y a la Policía

La población de Cajamarca se encuentra atemorizada tras la difusión de un video en redes sociales en el que sujetos armados y encapuchados, identificados como miembros de la banda criminal “Los Hijos de Dios”, lanzaron amenazas contra las rondas campesinas y el propio general de la Policía en la región.

Los delincuentes, que aseguraron tener presencia no solo en Cajamarca sino “en todo el mundo”, advirtieron represalias contra quienes se enfrenten a su organización. En el material audiovisual, uno de ellos se dirige directamente a los ronderos: “Por cada uno que quemes, yo dejaré tirado a tres de los tuyos. Aquí no estamos jugando. Quieres guerra, les vamos a dar guerra”.

RONDEROS RECHAZAN AMEDRENTAMIENTOS

El presidente de las rondas campesinas de Cajamarca, Fernando Chuquilín, rechazó los amedrentamientos y llamó a la población a mantener la firmeza. “Como ellos dicen, la guerra está declarada, sí la guerra está declarada. Aquí somos muchos y estamos detrás de ellos. No hay que tener miedo y que no paguen extorsiones”, afirmó.

Cabe recordar que hace una semana la Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de esta organización en un operativo. Por su parte, el coronel Edward Iván Scott Arenaza, jefe de la DIVINCRI Cajamarca, confirmó que el caso está en investigación para dar con el paradero de los responsables y desarticular a la organización criminal.