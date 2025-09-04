Perro pitbull ataca a madre y su hijo en Chimbote: ambos quedaron gravemente heridos

Lo que pudo terminar en una tragedia ocurrió la mañana de este jueves en el pasaje Miguel Grau, en Chimbote, cuando un perro de raza pitbull atacó ferozmente a una madre y a su pequeño hijo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda cercana.

El hecho se produjo cerca de las 9:00 a. m., cuando la mujer regresaba a su vivienda acompañada de su hijo. De pronto, el can salió intempestivamente de una casa vecina y se lanzó contra el menor. En su intento por protegerlo, la madre lo cargó en brazos, pero el perro logró alcanzarlos y se aferró al niño con violentas mordidas.

La situación se tornó desesperante cuando, tras forcejear, la madre recibió también una mordida en la pierna. Los gritos de auxilio alertaron al dueño del animal, quien salió de su vivienda y, tras un forcejeo, logró controlar al pitbull y meterlo de nuevo a su casa.

Vecinos de la zona acudieron rápidamente a auxiliar a las víctimas, quienes fueron trasladadas de emergencia a un centro de salud, donde permanecen en observación por las graves heridas ocasionadas.

MULTA

Testigos denunciaron que no es la primera vez que estos perros atacan a transeúntes. Agentes de Fiscalización de la Municipalidad Provincial del Santa intervinieron la vivienda de los dueños del pitbull para iniciar las diligencias correspondientes. Según las normas municipales, los propietarios podrían recibir una multa de hasta S/ 5,000 por este grave incidente.