Ronderos castigan a funcionario de CORPAC por retraso en obras del aeropuerto de Jaén

Un grupo de ronderos de Jaén, en la región Cajamarca, castigó con látigos al gerente de administración y finanzas de CORPAC, José Luis López Guzmán, debido a los constantes retrasos en la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén.

El hecho ocurrió en presencia del alcalde provincial, José Tapia Díaz, quien expresó que la población está indignada porque, pese al tiempo transcurrido, la obra no culmina.

"Hemos decidido tomar las instalaciones para exigir que la empresa contratista y los responsables de CORPAC cumplan y terminen la obra. Hemos encontrado trabajadores sentados diciendo que no había materiales. Esto es un caos", declaró.

El burgomaestre recordó que la obra debió concluir en enero de este año, pero las postergaciones se arrastran desde hace más de dos años, ocasionando graves perjuicios económicos. Recalcó que Jaén ha perdido alrededor de 500 millones de soles durante este tiempo, afectando no solo a la economía local, sino también a la de Cajamarca y del país.

ADVIERTEN MEDIDAS MÁS SEVERAS

Por su parte, el dirigente de las rondas campesinas explicó que el castigo contra el funcionario de CORPAC responde a los engaños y constantes incumplimientos en la obra de la pista de aterrizaje. "Necesitamos que se termine de inmediato la construcción del aeropuerto, basta de mentiras. Si no se cumple, volveremos y castigaremos a los responsables", advirtió.