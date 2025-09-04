Corpac tras agresión de funcionario en Jaén: “Ronderos no encontraron la obra paralizada”

En horas de la mañana de este jueves 4 de setiembre, un grupo de ronderos ingresó al aeropuerto de Jaén y agredió al funcionario del establecimiento, debido a los retrasos de los trabajos que se vienen realizando en el recinto.

Ante esta situación y en comunicación con 24 Horas, la presidenta ejecutiva de Corpac, Tabata Vivanco, negó tajantemente que las labores se hayan detenido. Además, precisó que ante el ingreso de los ciudadanos vieron a los colaboradores realizando sus actividades.

“La obra se inicia en enero de este año, ha habido retrasos por cuestiones del clima (…) Este año ha sido atípico por las lluvias (…) Cuando ellos (ronderos) han ingresado a la fuerza al aeropuerto, encontraron a la gente trabajando en la pista, no es que han encontrado una obra paralizada o falta de maquinarías”, manifestó.

QUIEREN DEJAR UN AEROPUERTO OPERATIVO

Desde Corpac, Tabata Vivanco, dejó en claro que la entidad busca culminar los trabajos lo más pronto posible, con el propósito de dejar un aeropuerto operativo, que no tenga ningún tipo de fallas. El compromiso es por parte del MTC y Gobierno de Dina Boluarte.