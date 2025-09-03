Trujillo: extorsionadores detonan artefacto explosivo en vivienda de La Esperanza

Una fuerte explosión alarmó a los vecinos del distrito de La Esperanza, en Trujillo, luego de que un sujeto dejara un artefacto explosivo en la puerta de una vivienda ubicada en la calle José Martí. Las cámaras de seguridad registraron el instante en que el delincuente enciende el explosivo y huye a toda prisa antes de la detonación.

La onda expansiva destruyó los vidrios de puertas y ventanas de la vivienda atacada, así como de casas aledañas. Uno de los moradores relató que se encontraba en la ducha cuando el estallido derribó a su esposa por la fuerza de la explosión. El hecho sembró pánico entre los vecinos, quienes denunciaron la falta de seguridad en la zona, pese a que el alcalde del distrito reside a escasos metros del lugar.

De acuerdo con la familia afectada, desde días atrás venían recibiendo amenazas de extorsionadores que les exigían el pago de 20 mil soles a cambio de no atentar contra su integridad. No obstante, en la fachada de la vivienda también se halló un sticker con símbolos de una presunta banda rival, lo que hace sospechar a la Policía que varias organizaciones criminales estarían disputándose la extorsión.

VÍCTIMA DE EXTORSIÓN

El jefe de la Región Policial de La Libertad, general Guillermo Llerena, confirmó que la familia ya era víctima de extorsiones y que el caso está siendo investigado por un equipo especializado de la Policía Nacional. Los agentes realizaron las diligencias correspondientes para recolectar evidencias que permitan identificar y capturar a los responsables del atentado.