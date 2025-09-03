Mayumi Navarro regresa a Piura tras ser rescatada en Colombia

Mayumi Navarro, la madre de familia piurana que permaneció desaparecida durante más de dos semanas y fue hallada en Colombia, ya se encuentra nuevamente en su tierra natal. Este miércoles arribó al aeropuerto Guillermo Concha Iberico, donde la esperaban con gran expectativa sus familiares, vecinos y una congresista que acompañó el retorno.

El arribo de Navarro estuvo marcado por un fuerte despliegue de seguridad que limitó el contacto con la prensa. Pese a ello, sus parientes dieron declaraciones en las que expresaron alivio y, al mismo tiempo, pidieron justicia. Recordaron que la mujer habría sido raptada y que durante su cautiverio se mantuvo bajo condiciones que afectan su salud física y emocional.

Familiares exigen justicia y atención médica

La madre de Mayumi relató entre lágrimas que su hija fue víctima de un secuestro y que ahora requiere atención médica especializada, tanto en el aspecto físico como psicológico. Asimismo, reveló que la joven padece esquizofrenia aguda, lo que hace indispensable un tratamiento constante para su recuperación. “Han sido 16 días de angustia para todos los que la queremos”, sostuvo con evidente emoción.

Tras su llegada a Piura, Navarro fue trasladada al distrito de La Arena, donde será evaluada médicamente y recibirá el acompañamiento de sus seres queridos. La familia agradeció a las autoridades peruanas y colombianas que intervinieron en la búsqueda y recuperación, al tiempo que hicieron un llamado a no olvidar a las víctimas de secuestro y trata de personas.