Caen policías en Tumbes por presunto cobro de coimas en la frontera

Cinco agentes de la Policía Nacional del Perú y un ciudadano fueron intervenidos en la región Tumbes tras ser señalados de participar en un esquema de cobro irregular en el puente internacional. Según la investigación, el grupo habría permitido el paso de productos ilícitos a cambio de dinero.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados se valían de un colaborador externo que se encargaba de recaudar las sumas entregadas por quienes buscaban transitar sin restricciones con mercadería sospechosa. Entre lo que se intentaba ingresar se mencionan artículos de contrabando e incluso material de alto riesgo como municiones y explosivos.

Incautación y diligencias fiscales

Durante el operativo de captura, los agentes de investigación decomisaron siete teléfonos celulares, 2700 soles en efectivo y 401 dólares, montos que habrían sido reunidos a lo largo del día. Todo este material quedó bajo custodia como parte de las pesquisas.

Los policías permanecen actualmente en la sede de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), mientras la fiscal del caso evalúa solicitar prisión preventiva en su contra. La medida busca asegurar su presencia en las siguientes etapas del proceso.