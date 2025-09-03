Iquitos: enfrentamiento entre policías y presuntos traficantes de terrenos deja un muerto

Una persona murió tras un violento enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y presuntos traficantes de terrenos durante un operativo de desalojo en el predio conocido como Fundo El Porvenir, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos.

La operación tenía como objetivo recuperar la propiedad invadida ilegalmente; sin embargo, cuando los efectivos intentaron ingresar al terreno fueron atacados con disparos de escopetas artesanales, lo que obligó a los policías a usar sus armas de reglamento para repeler el ataque y controlar la situación.

Durante el cruce de disparos, un poblador perdió la vida tras recibir un impacto de bala en la espalda mientras desayunaba en su vivienda. Además, un agente policial resultó herido en la pierna por perdigones disparados por los presuntos traficantes de tierras.

CINCO HERIDOS Y UN DETENIDO

En total, cinco efectivos policiales quedaron heridos y un supuesto invasor fue detenido. Su testimonio será clave en las investigaciones para identificar y capturar a los demás implicados en la violenta ocupación ilegal en Iquitos.