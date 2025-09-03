Arequipa: falsos policías asaltan hostal y roban 10 mil soles

La inseguridad golpeó nuevamente a Arequipa. La noche del último domingo, un grupo de ladrones disfrazados de policías irrumpió en el hostal “Kaprichos”, ubicado en el Cercado, para robar 10 mil soles. Los delincuentes redujeron a la administradora, subieron hasta el quinto piso —donde vivía el propietario— y lograron llevarse el dinero antes de darse a la fuga en un vehículo.

ROBO REGISTRADO

Las cámaras del establecimiento registraron el momento en que uno de los falsos agentes ingresó a la habitación del dueño y comenzó a revisar cajones. Al notar que estaba siendo filmado, el delincuente apagó la cámara, pero las imágenes ya habían quedado grabadas.

Los sujetos vestían chalecos y gorras policiales, lo que generó alarma entre los trabajadores y huéspedes del hostal. Con el botín asegurado, escaparon rápidamente, aunque fueron perseguidos por efectivos reales sin que lograran ser capturados de inmediato.

CAPTURA DE LOS SOSPECHOSOS

Horas después, la Policía Nacional montó un operativo que permitió detener a dos presuntos implicados en el robo, quienes se dirigían al terminal terrestre con destino a Lima. En su poder se halló un arma de fuego acondicionada con papel aluminio, supuestamente para evitar ser detectada en controles de rayos X.

Los intervenidos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Arequipa, donde se les investiga por su participación en el asalto. Las autoridades señalaron que continúan las diligencias para dar con el resto de la banda que perpetró el audaz atraco.