Trasladan a 15 internos de Huacaríz a penal de máxima seguridad de Challapalca

Los internos habían protagonizado un violento motín el pasado sábado 30 de agosto, en el que tomaron como rehenes a dos agentes del INPE.

Quince internos del penal de Huacaríz, en Cajamarca, fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Challapalca, en Puno, tras protagonizar un violento motín el pasado sábado 30 de agosto, en el que tomaron como rehenes a dos agentes del INPE.

Entre los reclusos trasladados se encuentran presuntos cabecillas e integrantes de organizaciones criminales vinculados a delitos de extorsión, sicariato, robo y secuestro. Entre ellos figuran Alex María Quesada Tello, condenado a cadena perpetua por homicidio; William García Palomino, sentenciado a 17 años por robo agravado; y Carlos Daniel Nicolás Vera, procesado por secuestro.

El INPE precisó que la medida busca garantizar el orden y la seguridad dentro del penal de Huacaríz, además de contrarrestar las actividades ilícitas que los reclusos estarían realizando desde su interior. “No vamos a tolerar acciones donde internos tomen como rehenes a nuestros colegas, quienes fueron golpeados y agredidos. Son actos de indisciplina que no permitiremos”, señaló Alex Samamé Peña, director de Seguridad Penitenciaria.

REVISIÓN DE CELDAS

De acuerdo con las autoridades, el motín habría tenido como objetivo impedir la revisión de celdas donde los internos escondían celulares y armas blancas. Estos objetos, según la versión oficial, eran utilizados para coordinar delitos desde dentro del establecimiento penitenciario.