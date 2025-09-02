Chiclayo: Colegio San José homenajea al secretario del Papa León XIV

El Colegio Nacional San José de Chiclayo rindió homenaje al sacerdote Edgar Iván Rimaycuna Inga, secretario personal del Papa León XIV, quien recibió el título honorífico de Embajador San Josefino de Cristo en el Mundo.

Rimaycuna, que se encuentra de visita en su tierra natal desde hace un mes, expresó su alegría por regresar a su alma mater después de una década. “Es una alegría volver después de 10 años a mi prestigioso Colegio San José. Me emociona reencontrarme con algunos profesores y compañeros de aula”, declaró.

El sacerdote también reveló que el Papa León XIV tiene la ilusión de regresar al Perú, en particular a la diócesis de Chiclayo, aunque aún no existe una fecha definida. “El Santo Padre ha manifestado al mundo el cariño que siente por Chiclayo, y estoy seguro de que esta ciudad sería uno de los primeros lugares (que visitaría en un futuro viaje al país)”, señaló.

RUTA DE PAPA

Este homenaje se enmarca dentro del proyecto turístico “Caminos del Papa León XIV”, una iniciativa que busca fortalecer la identidad espiritual y cultural de la región Lambayeque, promoviendo el legado religioso y la conexión de la comunidad con el Vaticano.