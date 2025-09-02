Trujillo: aniversario vecinal termina en batalla campal en Santa Rosa de Montserrate

La celebración por el aniversario de la urbanización Santa Rosa de Montserrate, en Trujillo, terminó en desmanes que alarmaron a los vecinos. Lo que debía ser una jornada de integración vecinal derivó en una batalla campal, con botellas volando por los aires y enfrentamientos a puñetazos entre varios asistentes.

Una fiesta que acabó en violencia

Las imágenes grabadas por un testigo muestran cómo varias mujeres terminaron en el suelo tras agredirse físicamente, mientras que los hombres optaron por lanzarse objetos contundentes. La escena generó pánico entre los moradores, quienes temían que la violencia se descontrolara aún más.

Producto de la gresca, algunas personas resultaron con cortes en el rostro y tuvieron que recibir atención inmediata de quienes se encontraban en el lugar. Un ciudadano que registraba los incidentes estuvo a punto de ser alcanzado por una botella arrojada en medio de la confusión.

Vecinos de la zona lamentaron lo ocurrido y aseguraron que la mayoría de los implicados no pertenecerían a la urbanización, sino que habrían llegado de otros sectores. También cuestionaron la falta de medidas de seguridad en este tipo de eventos, que deberían servir para estrechar lazos y no para sembrar miedo y violencia.