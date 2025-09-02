Hospital de Trujillo reportó el tercer secuestro de bebé en 16 años

Las autoridades del hospital de Belén de Trujillo realizaron este lunes una inspección en el área de maternidad con el fin de identificar eventuales vulnerabilidades en sus protocolos de seguridad, luego del secuestro de una bebé ocurrido el último viernes. El director del nosocomio indicó que esta revisión busca reforzar las medidas preventivas para que hechos similares no vuelvan a repetirse.

Durante la visita, parte del equipo de gestión se trasladó a las instalaciones de maternidad para verificar de primera mano las condiciones de acceso y los puntos considerados críticos. “Después de 14 años puede ocurrirnos un caso similar. Estamos analizando cada detalle para cerrar cualquier brecha que haya quedado expuesta”, declaró el funcionario, al recordar que en 2009 y 2011 ya se habían reportado episodios de sustracción de menores en dicho hospital.

Contexto del secuestro y acciones inmediatas

El caso más reciente generó gran conmoción en la región La Libertad: una mujer vestida como personal de salud logró llevarse a una recién nacida tras convencer a la madre de que debía pasar por una evaluación médica. Tras un operativo policial que se extendió por más de once horas, la bebé fue rescatada sana y salva la misma noche del rapto.

La responsable, identificada como Yusmeli del Carmen Hernández, permanece bajo prisión preventiva por un periodo de nueve meses mientras avanzan las investigaciones. El hospital, por su parte, ha expresado su compromiso de implementar ajustes en sus sistemas de control, conscientes de que la confianza de los pacientes y familiares depende de una respuesta firme y transparente frente a este tipo de incidentes.