Hurto en aeropuerto de Piura: pasajeros se llevan pertenencias olvidadas en control de seguridad

Lamentable episodio ocurrió en el aeropuerto de Piura. Un hombre que viajaba desde Piura a Lima, olvidó sus pertenencias cuando pasaba por control de seguridad, sin embargo, en lugar que los objetos pasen a estar en custodia del aeropuerto, fueron hurtados por los mismos pasajeros.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que le hombre se despojaba de sus objetos personales: una laptop, un iPad y un reloj marca Apple para colocarlos en la bandeja que debía ser inspeccionada por rayos X, mientras que el hombre también pasó por el arco de seguridad, sin embargo, en lugar de recuperar todas sus pertenencias solo se llevó su mochila.

Los pasajeros que se encontraban en la zona se apoderaron de los objetos personales del viajero, quien se percató del olvido antes de abordar el vuelo e inmediatamente notificó a la policía. Con ayuda de representantes de la aerolínea se realizó una alerta que llegó también a Lima, donde se realizaron los protocolos de seguridad hasta dar con los responsables del hurto.

TRABAJO ARTICULADO DE LA POLICÍA Y RECOMENDACIONES

Efectivos de la comisaría del aeropuerto arrestaron a dos personas que fueron señalados como los responsables del robo y fueron trasladados a la comisaría. El hecho causó revuelo entre los pasajeros ya que los agentes no dejaron que los responsables bajen del avión hasta ser detenidos por las autoridades.

En tanto, el Ministerio Público puso una denuncia por robo, debido a que los objetos robados representan una fuerte suma de dinero. Finalmente, la víctima pudo recuperar sus objetos personales gracias al trabajo articulado de la comisaría del aeropuerto de Piura y del Jorge Chávez.

Cabe destacar que, por la alta circulación de personas que hay en los aeropuertos, se recomienda a los ciudadanos no dejar desatendidas sus pertenencias, a fin de evitar que hechos como este se repitan.