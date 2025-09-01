Dictan prisión preventiva contra mujer acusada de secuestrar a bebé en Hospital Belén de Trujillo

Tras 11 horas de intensa búsqueda, la Policía logró ubicar y rescatar a la recién nacida que fue raptada del hospital Belén de Trujillo por una mujer que se hizo pasar por enfermera. El emotivo reencuentro entre madre e hija se produjo la misma noche del secuestro, generando alivio en los familiares y en la comunidad.

El hecho ocurrió el último viernes, cuando Yusmeli del Carmen Hernández, vestida con un uniforme celeste similar al del personal de salud, ingresó al área de maternidad y convenció a la madre de que debía llevar a la bebé a un chequeo médico. Minutos después, huyó con la recién nacida.

Los directivos del hospital activaron de inmediato los protocolos de seguridad y, gracias a las cámaras de vigilancia, se logró identificar a la responsable. La Policía emprendió un operativo casa por casa hasta dar con su paradero. Según informó el general Guillermo Llerena, jefe policial de La Libertad, la captura se produjo gracias a la denuncia de la pareja de la secuestradora, quien reconoció su imagen difundida en medios.

Al inicio, Hernández negó el hecho, asegurando que la niña era su hija; sin embargo, al ser confrontada con pruebas, terminó confesando. La Policía reveló que la mujer habría actuado motivada por el deseo de mantener a su pareja, fingiendo un embarazo y planeando quedarse con la recién nacida.

PRISIÓN PREVENTIVA

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Hernández mientras duren las investigaciones. Aunque podría intentar argumentar problemas de salud mental, Chang señaló que es difícil que prospere dicha defensa debido a la clara premeditación del secuestro.