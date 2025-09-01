Trujillo: delincuente cae de techo al intentar escapar tras robo en centro comercial

Un delincuente terminó gravemente herido luego de caer desde un segundo piso mientras intentaba escapar de agentes de serenazgo en Trujillo. El hecho ocurrió durante la madrugada en los alrededores del centro comercial Plaza Toros, donde el sujeto había ingresado a robar en un stand.

De acuerdo con la información de Seguridad Ciudadana, la intervención se produjo alrededor de la 1:30 a.m., durante un patrullaje integrado en la intersección de la avenida España con la calle La Unión. Al verse acorralado por los serenos, el hombre trepó hacia los techos en un desesperado intento de huida.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el individuo, en su intento de pasar hacia otro techo, perdió el equilibrio y cayó al vacío ante la mirada de los agentes y testigos de la zona. El hecho generó alarma entre los vecinos que presenciaron la intervención.

TRASLADADO AL HOSPITAL

El sujeto fue trasladado de inmediato al Hospital de Belén, donde permanece internado bajo custodia policial. Mientras tanto, las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer el caso y determinar si estuvo involucrado en otros robos registrados en la zona comercial.