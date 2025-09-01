Huacho: balean a comerciante que se enfrentó a delincuentes

Un comerciante resultó herido de bala tras enfrentarse a dos delincuentes que intentaron asaltar su local de comida rápida en Huacho. Los hampones ingresaron armados y trataron de intimidar a clientes y trabajadores, pero el dueño del negocio salió a hacerles frente.

Uno de los asaltantes disparó al aire y luego lo alcanzó con un proyectil, dejándolo tendido en el suelo. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital local, donde permanece bajo atención médica. El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional del Perú.

En Arequipa, dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron un negocio de venta de llantas porque el propietario se negó a pagar cupo. Cámaras de seguridad registraron el momento en que uno de los delincuentes roció gasolina sobre el portón y le prendió fuego, provocando un incendio.

La dueña de un negocio aledaño reveló que el afectado nunca confesó que venía siendo víctima de amenazas, y recién tras el siniestro reconoció que sufría extorsión desde hacía meses. “Nunca me dijo, recién me contó que no fue falla eléctrica, sino que lo venían extorsionando”, relató.

NO SE REGISTRARON HERIDOS

El fuego logró ser controlado tras varias horas de trabajo de los bomberos, sin dejar heridos. No obstante, ambos hechos reflejan la creciente ola de violencia y extorsión que golpea a distintas regiones del país, dejando a comerciantes y vecinos en permanente estado de alerta.