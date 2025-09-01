No cesan las extorsiones en Piura: disparan contra taller de fabricación de piezas de metales

La ola de inseguridad ciudadana no solo azota Lima, sino que también, otras regiones del Perú, a pesar de que las autoridades mencionan que se están realizando los trabajos correspondientes para reducir las cifras criminales.

Esta vez, el dueño de un taller que se dedica a la fabricación de piezas de metales en Piura, denunció que el último fin de semanas, desconocidos dispararon contra su local, con el propósito de que les entregue dinero y así lo dejen trabajar sin ningún problema.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, se observa llegar a dos delincuentes a bordo de una motocicleta. De un momento a otro, uno de ellos, se baja de la unidad y con pistola en mano desata una ráfaga de balazos contra el predio.

Finalmente, en conversación con 24 Horas, la víctima de este atentado en Piura reveló que los extorsionadores se comunicaron a su número de celular, donde se presentaron como ‘Los Malditos del Norte’, quienes estarían exigiéndole por cuarta vez dinero.