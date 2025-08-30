Cañete: sicarios interceptan mototaxi y asesinan a dos hombres

Cámaras de seguridad en Cañete captaron el momento en que cuatro sicarios a bordo de dos motocicletas persiguieron a una mototaxi en movimiento. Una de las balas impactó al conductor, lo que obligó a la unidad a detenerse. Fue entonces cuando uno de los atacantes descendió y disparó a quemarropa contra los ocupantes.

Las imágenes muestran cómo, segundos después, otro de los delincuentes también abrió fuego contra la mototaxi antes de huir junto a sus cómplices. En la escena del crimen se hallaron más de 30 casquillos de bala. Este ataque dejó dos muertos y un herido de gravedad.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Paúl Postillón Postillón, de 37 años, quien falleció dentro de la mototaxi, y Luis Alberto Clerque Chávez, de 30, que murió camino al hospital. Un tercer ocupante, Juan de Dios Huamán Estrella, de 37 años, resultó herido y permanece internado con diagnóstico de traumatismo torácico y facial por proyectil de arma de fuego.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

El coronel Héctor Tarrillo, jefe de la División Policial de Cañete, señaló que el hecho correspondería a un ajuste de cuentas, ya que las víctimas registraban antecedentes policiales. La Policía viene analizando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los sicarios y dar con su paradero.