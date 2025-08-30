Trujillo: permanece detenida mujer que secuestró a recién nacida de hospital

Gran conmoción se vive en Trujillo tras el secuestro de una recién nacida en el Hospital Belén. La responsable fue identificada como Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, ciudadana venezolana, quien permanece detenida mientras se desarrollan las investigaciones.

De acuerdo con la Policía, la mujer se habría hecho pasar por personal de salud para convencer a la familia de llevar a la bebé a un supuesto chequeo médico. Sin embargo, nunca regresó, lo que generó desesperación en los padres y la inmediata denuncia ante las autoridades.

Los agentes sospechan que la secuestradora salió con la menor por la puerta principal del nosocomio, pese a la presencia de personal de seguridad en el ingreso. Esta versión refuerza las críticas hacia las medidas de control del hospital.

MUJER DA SU VERSIÓN

Durante los interrogatorios, Hernández Ysturis habría confesado que intentó quedarse con la bebé para fingir ser madre y evitar que su pareja la abandone. El caso ha encendido las alarmas en la ciudad y la investigación continúa bajo la supervisión del Ministerio Público.