Desaparece recién nacida del Hospital Belén en Trujillo: bebé habría sido sustraída por falsa enfermera

La ciudad de Trujillo quedó conmocionada este viernes 29 de agosto, luego de que se reportara la desaparición de una recién nacida en el Hospital Belén. La bebé, de apenas un día y medio de nacida, fue retirada de la sala de maternidad por una mujer vestida como enfermera, quien habría engañado a la madre con el pretexto de realizar un chequeo médico.

Según relató la familia, el hecho ocurrió entre las 2:00 y 3:00 de la tarde. Desde ese momento, no se volvió a tener noticias de la menor. La abuela de la niña, denunció que lo que parecía un procedimiento de rutina terminó convertido en una pesadilla.

La desaparición generó alarma entre el personal médico y de seguridad del hospital, que ahora enfrenta cuestionamientos sobre cómo una persona ajena pudo ingresar y salir con el bebé sin que se activaran los protocolos de seguridad.

REVISAN GRABACIONES

De inmediato, los padres interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP), que desplegó agentes en el centro de salud para recoger testimonios y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad.