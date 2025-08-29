Congresista Carlos Anderson renuncia al partido Perú Moderno

El congresista de la República Carlos Anderson presentó su renuncia irrevocable al partido político Perú Moderno, agrupación a la que se había afiliado el año pasado y donde se perfilaba como uno de los posibles precandidatos para las elecciones del 2026.

A través de una carta dirigida a la dirigencia, Anderson comunicó su decisión, motivada presuntamente por discrepancias internas. Según indicó, no se pueden anteponer intereses familiares a los intereses políticos, lo que dejó entrever tensiones con algunos miembros vinculados a la conducción de la organización.

QUIEBRE EN LA AGRUPACIÓN

Perú Moderno fue fundado por el empresario Wilson Aragón, propietario de la marca Frazadas Tigre, quien falleció recientemente en abril. Tras su deceso, el liderazgo de la agrupación quedó en manos de su hija, con quien Anderson habría mantenido diferencias que desembocaron en su salida.

La renuncia del legislador marca un quiebre dentro del partido, que se encontraba en proceso de consolidar su estructura y proyectarse como una alternativa en el escenario electoral hacia los próximos comicios generales 2026.