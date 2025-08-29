Huaura: madre castiga a correazos a su hijo tras ser detenido por robo

La ola de inseguridad ciudadana no solo se registra en Lima, sino en diversas zonas del territorio nacional. En un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) se intervenido a la banda ‘Los Irrecuperables de Irrigación’, quienes habían causado la zozobra entre los pobladores de Sayán en Huaura.

MADRE RECONOCIÓ A SU HIJO

Previo a ser conducidos a la comisaría del sector, la madre de uno de los detenidos reconoció a su familiar y no tuvo mejor remedio que agarrarlo a correazos a vista y paciencia de los residentes, quienes clamaban no soltarlo.

En las declaraciones de los pobladores, se escucha decirle al menor: “Tu mamá se saca la miércoles para sacarte adelante”, “Estudia”, fueron las palabras que mencionaron previo al traslado del joven a la dependencia policial.

A pesar de la negación del adolescente, la PNP maneja la hipótesis de que el no realizaba sus fechorías solo, sino acompañado de otros 3 cómplices, quienes fueron llevado a la comisaría del sector junto a la motocicleta que usaban para cometer sus actos ilícitos.