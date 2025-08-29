Huaral: desarticulan a la banda criminal “Los Lobos” que operaba extorsiones desde Chile

En la madrugada de este viernes, un operativo conjunto de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Depincri y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura logró desarticular a la organización criminal conocida como “Los Lobos de Huaral”, dedicada a extorsionar a empresarios, autoridades y transportistas de la zona.

EXTORSIONES DIRIGIDAS DESDE CHILE

De acuerdo con la investigación policial, uno de los principales cabecillas de la organización delictiva coordinaba operaciones desde Chile, enviando mensajes intimidatorios a comerciantes y funcionarios de Huaral. Paralelamente, las autoridades allanaron tres celdas del penal de Carquín, desde donde se realizaban constantes llamadas de extorsión a las víctimas.

Los agentes revelaron que la red criminal mantenía una estructura bien organizada y con alcance internacional. “El cabecilla contaba con orden de detención preliminar y seguía enviando instrucciones desde el extranjero”, confirmó un vocero policial.

MUJERES COMO INTERMEDIARIAS

En su intento por despistar a las autoridades, “Los Lobos” empleaban a mujeres de su entorno cercano para recibir y mover el dinero producto de las extorsiones. Estos fondos provenían de las amenazas a empresarios locales, quienes se vieron obligados a pagar para evitar represalias contra sus negocios o familias.

Con este operativo, el Ministerio del Interior busca desarticular la red de extorsión que atemorizaba a la provincia de Huaral y a otras zonas del norte chico, golpeando así la estructura económica y logística de una de las organizaciones criminales más activas de la región.