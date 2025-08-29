24 Horas Edición Medio Día

29/08/2025

Huaral: desarticulan a la banda criminal “Los Lobos” que operaba extorsiones desde Chile

Un megaoperativo policial y fiscal permitió la caída de una peligrosa red criminal que sembraba el terror en el norte chico.



En la madrugada de este viernes, un operativo conjunto de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Depincri y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura logró desarticular a la organización criminal conocida como “Los Lobos de Huaral”, dedicada a extorsionar a empresarios, autoridades y transportistas de la zona.

EXTORSIONES DIRIGIDAS DESDE CHILE

De acuerdo con la investigación policial, uno de los principales cabecillas de la organización delictiva coordinaba operaciones desde Chile, enviando mensajes intimidatorios a comerciantes y funcionarios de Huaral. Paralelamente, las autoridades allanaron tres celdas del penal de Carquín, desde donde se realizaban constantes llamadas de extorsión a las víctimas.

Los agentes revelaron que la red criminal mantenía una estructura bien organizada y con alcance internacional. “El cabecilla contaba con orden de detención preliminar y seguía enviando instrucciones desde el extranjero”, confirmó un vocero policial.

MUJERES COMO INTERMEDIARIAS

En su intento por despistar a las autoridades, “Los Lobos” empleaban a mujeres de su entorno cercano para recibir y mover el dinero producto de las extorsiones. Estos fondos provenían de las amenazas a empresarios locales, quienes se vieron obligados a pagar para evitar represalias contra sus negocios o familias.

Con este operativo, el Ministerio del Interior busca desarticular la red de extorsión que atemorizaba a la provincia de Huaral y a otras zonas del norte chico, golpeando así la estructura económica y logística de una de las organizaciones criminales más activas de la región.


Temas Relacionados: DelincuenciaExtorsiónHuaralInseguridadMinisterio Del InteriorNacionalesOrganización CriminalTrending

También te puede interesar:

BANNER