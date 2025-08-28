Cusco: detienen a chofer por robar dinero de mochilas de turistas en pleno tour

Lo que debía ser un recorrido inolvidable por la ciudad imperial terminó en un hecho indignante para un grupo de turistas en Cusco. El chofer de un bus turístico fue sorprendido robando dinero de las mochilas de sus pasajeros, mientras ellos descendían del vehículo para tomarse fotografías cerca del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán.

Al regresar, los visitantes notaron que sus pertenencias habían sido forzadas y que faltaba dinero en efectivo. Pese a que le pidieron que devolviera lo sustraído, el conductor negó inicialmente su responsabilidad. Sin embargo, las sospechas se confirmaron cuando llegó la Policía y el chofer comenzó a devolver el dinero poco a poco, presionado por los propios turistas que lo increpaban.

ADMITIÓ ROBO

El sujeto fue identificado como Rolando Ninan Suyllo (38 años), quien terminó admitiendo el robo de aproximadamente 1,300 soles, 590 dólares y 70 euros. “El conductor aprovechó que los turistas bajaron a tomarse fotos para abrir sus mochilas y sustraer el dinero”, informó el comandante Henry Valdez, jefe de la Comisaría de Turismo de Cusco.

Tras ser detenido y puesto a disposición de las autoridades, la Fiscalía Provincial de Turismo solicitó su proceso inmediato. No obstante, el Poder Judicial le dictó comparecencia simple, por lo que continuará bajo investigación en calidad de citado.