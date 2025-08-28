Huaraz: Cámaras captan a serenos apropiándose de dinero olvidado en cajero

Dos serenos de la Municipalidad de Huaraz fueron protagonistas de un escándalo tras apropiarse de 100 soles que un cliente presuntamente ebrio que habría dejado olvidados en un cajero bancario en pleno centro de la ciudad. El hecho, captado por cámaras de seguridad, ha generado indignación entre la población.

Las imágenes muestran a los agentes llegando al lugar donde el hombre, aparentemente bajos los efectos del alcohol, dormía en el piso. Lejos de auxiliarlo, uno de los serenos se acercó al cajero, tomó el billete y lo guardó, mientras su compañero despertaba a la víctima. Minutos después, ambos se retiraron del lugar, dejando al hombre intentando nuevamente retirar su dinero.

Tras ser descubiertos por las cámaras de seguridad, los serenos devolvieron los 100 soles. Sin embargo, la municipalidad los separó del área de Seguridad Ciudadana y abrió un proceso disciplinario por su conducta indebida.

PIDEN MAYOR CONTROL A SERENOS

Tras los hechos, la comunidad ha exigido mecanismos de control más estrictos y mayor fiscalización del servicio de serenazgo, con el fin de evitar que actos de corrupción como este se repitan en la ciudad.