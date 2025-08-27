Iquitos: detienen a siete barristas por peleas callejeras y robos

Las calles del distrito de San Juan Bautista, en Iquitos, se han convertido en escenario de constantes enfrentamientos entre supuestos barristas que no solo alteraban el orden público, sino que también protagonizaban asaltos a vecinos. En medio de estos disturbios, incluso menores de edad fueron captados portando cuchillos y participando activamente en los actos vandálicos.

Tras un operativo de seguimiento, agentes de la Policía Nacional lograron detener a siete de estos sujetos, entre los que se encontraban tres menores de edad. La intervención se produjo cuando intentaban escapar a bordo de un mototaxi que, según el registro policial, presentaba denuncia por robo.

Durante la captura, se incautaron cuatro armas de fabricación casera, nueve cartuchos calibre 12 y diversos objetos vinculados a actividades ilícitas. El general Fernando Mego Avellaneda, jefe de la Región Policial de Loreto, expresó su preocupación por la participación de menores en estos hechos y exhortó a los padres de familia a reforzar el control sobre sus hijos.

EN MANOS DE LA FISCALÍA

Los detenidos, junto con lo incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Nación, que asumirá las investigaciones para determinar responsabilidades y eventuales vínculos con otras organizaciones delictivas en la zona.