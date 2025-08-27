Apurímac: Escolar es asesinado a golpes tras salir con sus amigos

Una salida con los amigos le costó la vida. Una tragedia se registró en la región Apurímac, luego que un escolar de 15 años terminó siendo asesinado a golpes luego de haber pasado el día con un grupo de compañeros.

El adolescente de 15 años fue hallado sin vida en la zona de Ccoyahuacho, tras una intensa búsqueda de las autoridades policiales y el padre del menor, quien alertó a las fuerzas del orden sobre la desaparición de su hijo.

Durante los trabajos de búsqueda, los policías encontraron el celular y la mochila del joven en poder de uno de sus compañeros, quien tras ser interrogado reveló la ubicación en donde se hallaba el cuerpo sin vida.

BEBIERON Y PELEARON

De acuerdo con las investigaciones, el grupo de amigos estuvo bebiendo licor y se desató una pelea que terminó con la muerte del joven identificado como Rony Gonzáles. Cabe precisar que la policía intervino a tres adolescentes que estarían implicados en el asesinato.