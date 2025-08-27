Trujillo: padre de familia y su hijo devuelven billetera con más de 500 soles

Un gesto de integridad conmovió a los vecinos de Trujillo. Freddy Palle, acompañado de su hijo menor, halló una billetera con 550 soles, tarjetas bancarias y documentos de identidad en una banca de la Plaza de Armas, y decidió entregarla de inmediato a las autoridades para que sea devuelta a su dueño.

EN PLENA PLAZA DE ARMAS

El padre de familia contó que regresaba a su casa tras asistir a misa cuando vio la billetera. Primero intentó comunicarse con la línea 105, pero al no obtener respuesta, se acercó a personal de Seguridad Ciudadana. “Lo primero que hice fue llamar, luego contacté a la señorita Beatriz de serenazgo y le entregué la billetera para verificación”, relató.

En el interior se encontraron 550 soles en efectivo, además de tarjetas y documentos que pertenecen al propietario, aún no identificado. “Quiero que se devuelva a la persona que le pertenece, por eso pedí que se formule un acta y que se entregue a la Policía”, agregó Palle.

ENTREGA A LAS AUTORIDADES

Tras la verificación, personal de serenazgo levantó un acta y acompañó a Freddy Palle y a su hijo hasta la comisaría de Ayacucho, donde se hizo la entrega oficial a la Policía Nacional. Los agentes se encargarán ahora de ubicar al dueño de la billetera y devolverle sus pertenencias.

El noble acto ha sido resaltado como un ejemplo de honestidad ciudadana y una lección de valores para las nuevas generaciones, recordando la importancia de la transparencia y la solidaridad en la vida cotidiana.