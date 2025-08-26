Trujillo: Mujer muere junto a su mascota tras caer desde un cerro

Una joven perdió la vida de forma trágica durante una excursión en el cerro Chiputur, ubicado en el distrito de Salaverry, Trujillo. La víctima fue identificada como Yurico Gallardo Acosta, de 32 años, quien cayó desde lo alto de la montaña mientras realizaba la travesía en compañía de su mascota y un grupo de personas.

El accidente ocurrió el domingo 24 de agosto. Según testigos, la mujer habría descendido por un sendero no adecuado, lo que provocó que resbalara y cayera varios metros. Su mascota también perdió la vida en el fatídico hecho.

Horas antes, Yurico había compartido en sus redes sociales videos de la excursión, registrando los que serían sus últimos momentos con vida. En las imágenes se observa el entusiasmo con el que iniciaba la ruta hacia la cima del cerro.

RESCATE

Tras la caída, otros visitantes alertaron a la Policía y a los bomberos para iniciar las labores de rescate. Luego de varias horas, personal de Defensa Civil logró recuperar el cuerpo, que había quedado atrapado entre las rocas.

Las autoridades recomendaron a los excursionistas acudir siempre con guías certificados y portar equipos de seguridad para prevenir tragedias en el cerro Chiputur.